В Краснодаре осудили экс-судью за покушение на мошенничество на 6 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре суд вынес приговор бывшему судье Владимиру Видинееву, которого обвиняли в покушении на мошенничество

По версии правоохранителей, в 2014 году во время следствия по уголовному делу о незаконном образовании юридического лица в доме фигуранта прошли обыски. Изъяли предметы и документы, важные для расследования. Подозреваемый через знакомого связался с бывшим судьей, и тот пообещал помочь. Видинеев убедил мужчину в том, что за 6 млн рублей может прекратить уголовное дело. 

На личной встрече экс-судья подтвердил свою готовность и заявил, что поможет вернуть изъятые документы, а также исключить налоговую ответственность предприятия, которое возглавляла супруга подозреваемого. По словам Видинеева, он мог поспособствовать тому, что полиция направит в адрес банка положительное письмо, чтобы фирма получила кредит. Фигурант уголовного дела обратился к правоохранителям.

Как писали Юга.ру, в июне 2014 года заявитель передал Видинееву 250 тыс. рублей и муляж 5 млн 750 тыс. рублей, после чего экс-судью задержали. Против него возбудили уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). 

Читайте также:

Суд признал Видинеева виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, сообщает 26 октября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Мошенничество Следственный комитет Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жители Краснодарского края и Ставрополья чаще других пишут в соцсетях о любви
На Кубани госпитализировали 13 пострадавших в результате подтоплений
Возле станицы Старокорсунской на два дня закроют железнодорожный переезд
В Краснодаре осудили экс-судью за покушение на мошенничество на 6 млн рублей
В Туапсинском районе ищут парня в зеленой олимпийке, которого унесло потоком воды
В Севастополе из-за непогоды приостановили работу паромов

Лента новостей

Фоторепортажи

После потопа. Фото и видео из Туапсинского района

Ремезков посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно

Цитаты из выступления в эфире в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Статьи

Концерт Caliban, творческий вечер Ларисы Рубальской

И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале