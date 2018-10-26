В Краснодаре осудили экс-судью за покушение на мошенничество на 6 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор бывшему судье Владимиру Видинееву, которого обвиняли в покушении на мошенничество

По версии правоохранителей, в 2014 году во время следствия по уголовному делу о незаконном образовании юридического лица в доме фигуранта прошли обыски. Изъяли предметы и документы, важные для расследования. Подозреваемый через знакомого связался с бывшим судьей, и тот пообещал помочь. Видинеев убедил мужчину в том, что за 6 млн рублей может прекратить уголовное дело.

На личной встрече экс-судья подтвердил свою готовность и заявил, что поможет вернуть изъятые документы, а также исключить налоговую ответственность предприятия, которое возглавляла супруга подозреваемого. По словам Видинеева, он мог поспособствовать тому, что полиция направит в адрес банка положительное письмо, чтобы фирма получила кредит. Фигурант уголовного дела обратился к правоохранителям.

Как писали Юга.ру, в июне 2014 года заявитель передал Видинееву 250 тыс. рублей и муляж 5 млн 750 тыс. рублей, после чего экс-судью задержали. Против него возбудили уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).