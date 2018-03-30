В Краснодаре экс-чиновника будут судит за покушение на мошенничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов департамента имущественных отношений Краснодарского края, которого обвинили в покушении на мошенничество

Мужчина входил в состав рабочей группы по рассмотрению заявок на получение лицензий на использование участков недр местного значения для добычи подземных вод при министерстве природных ресурсов. Следствие полагает, что весной 2017 года к нему обратилась представитель фирмы по вопросу подачи в министерство природных ресурсов пакета документов.

«Руководствуясь корыстными побуждениями, сотрудник департамента сообщил женщине о том, что при подаче документов для предоставления государственной услуги в министерство природных ресурсов необходимо передать ему 300 тыс. рублей для дальнейшей передачи сотруднику данного министерства за принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения. При этом обвиняемый не обговаривал свой преступный умысел с должностными лицами другого ведомства, а намеревался распорядиться деньгами самостоятельно», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Деньги надо было оставить в магазине, о предложении чиновника женщина сообщила в Следственный комитет. Действия нарушителя пресекли сотрудники отдела ЭБ и ПК по Краснодару.

Вину в преступлении чиновник признал в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.