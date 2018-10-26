Выходные на Кубани будут солнечными

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в период с 27 по 28 октября будет тепло и без осадков

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По данным гидрометцентра России, в субботу в Краснодаре возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха прогреется до 17 °С, ночью — до 5 °С. В воскресенье, 28 октября, осадков не ожидается. Дневная температура — 21 °С, ночью — 7 °С. Ветер 3-4 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются небольшие дожди и солнце. В Анапе днем воздух прогреется до 21 °С. Без осадков, порывы ветра до 7 м/с. В Сочи и Туапсе температура днем до 23 °С, ночью — до 11 °С, возможен кратковременный дождь.

На севере края осадков также не будет. Днем термометр прогреется до 18-20 °С, ночью — до 10 °С. Ветер до 4-7 м/с.

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