В Краснодаре для пассажиров поездов, задержанных из-за стихии, подготовили более 1 тыс. мест в гостиницах
В Краснодаре в гостиницах размещают пассажиров поездов, которые были задержаны в результате ливней и подтоплений
Всего в гостиницах зарезервировали более 1 тыс. мест. В отели уже перевезли 160 человек. Среди них 120 детей и сопровождающих их взрослых, которые ехали в поезде Санкт-Петербург — Адлер. Они ехали на фестиваль Akva-Temp! в поселок Лоо и сборы по легкой атлетике в Адлер. Также среди первых в гостиницы доставили пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Мэр Евгений Первышов сообщил, что в ночь с 25 на 26 ноября Краснодарского трамвайно-троллейбусное управление направило 20 автобусов для перевозки людей. По его словам, администрация города также помогает пассажирам задержанных поездов с решением других организационных вопросов. Представители мэрии дежурят на вокзале Краснодар-1 круглосуточно. Также за безопасностью следят полиция и казаки.
Пассажирам обеспечили горячее питание на вокзале. Около 20:00 на вокзал доставили ужин на 300 порций. Всем, кто уже размещен в гостиницах, питание доставляют по месту временного проживания, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
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По данным пресс-службы СКЖД на 5:15 26 октября, задержанным остаются 36 поездов. Движение закрыто на перегоне Греческий — Кривенковская. Там ликвидируют последствия стихии.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае действует режим ЧС в связи с последствиями ливней, которые прошли 24 октября. Из-за непогоды подтопило 30 городов и сел в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Сочи уровень воды превысил опасные отметки на четырех реках.
Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин 26 октября сообщил о шести погибших в результате подтоплений.
В Лазаревском районе возле аула Наджиго оказалась повреждена дорога. Также ливни повредили федеральную трассу А147.
На побережье размыло железную дорогу. РЖД предложили пассажирам, которые не могут выехать из зоны ЧС в Краснодарском крае, переждать время ремонта железной дороги в оплачиваемой гостинице или вылететь оттуда самолетом за счет компании.
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