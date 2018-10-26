В Краснодаре для пассажиров поездов, задержанных из-за стихии, подготовили более 1 тыс. мест в гостиницах

В Краснодаре в гостиницах размещают пассажиров поездов, которые были задержаны в результате ливней и подтоплений

Всего в гостиницах зарезервировали более 1 тыс. мест. В отели уже перевезли 160 человек. Среди них 120 детей и сопровождающих их взрослых, которые ехали в поезде Санкт-Петербург — Адлер. Они ехали на фестиваль Akva-Temp! в поселок Лоо и сборы по легкой атлетике в Адлер. Также среди первых в гостиницы доставили пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр Евгений Первышов сообщил, что в ночь с 25 на 26 ноября Краснодарского трамвайно-троллейбусное управление направило 20 автобусов для перевозки людей. По его словам, администрация города также помогает пассажирам задержанных поездов с решением других организационных вопросов. Представители мэрии дежурят на вокзале Краснодар-1 круглосуточно. Также за безопасностью следят полиция и казаки.

Пассажирам обеспечили горячее питание на вокзале. Около 20:00 на вокзал доставили ужин на 300 порций. Всем, кто уже размещен в гостиницах, питание доставляют по месту временного проживания, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.