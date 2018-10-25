В Сочи уровень воды превысил опасные отметки на четырех реках

В Сочи в результате ливней 24 и 25 октября уровень воды превысил критические отметки на реках Западный Дагомыс, Хоста, Мзымта и Шахе

По данным синоптиков, подъемы уровня воды в реках на территории Сочи составили от 1,5 до 4 метров. На реках Западный Дагомыс и Хоста вода превысила опасный уровень на 74 см, на реке Мзымта в поселке Казачий Брод — на 2 см. Отметка «неблагоприятные явления» была превышена на реке Шахе, однако точный показатель уровня воды специалисты не уточнили.

По остальным рекам достижение критических отметок определят после исследования, сообщили в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Метеорологи отмечают, что пик паводка пришелся на ночные и утренние часы. В Магри за ночные часы выпало 170 мм осадков. Это примерно 110% от месячной нормы. В Адлере с 4:00 до 5:00 зафиксировали 64 мм осадков. В других районах Сочи количество выпавших за ночь осадков составило от 20 до 95 мм.