В Сочи уровень воды превысил опасные отметки на четырех реках

Краснодарский край

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В Сочи в результате ливней 24 и 25 октября уровень воды превысил критические отметки на реках Западный Дагомыс, Хоста, Мзымта и Шахе

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По данным синоптиков, подъемы уровня воды в реках на территории Сочи составили от 1,5 до 4 метров. На реках Западный Дагомыс и Хоста вода превысила опасный уровень на 74 см, на реке Мзымта в поселке Казачий Брод — на 2 см. Отметка «неблагоприятные явления» была превышена на реке Шахе, однако точный показатель уровня воды специалисты не уточнили.

По остальным рекам достижение критических отметок определят после исследования, сообщили в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Метеорологи отмечают, что пик паводка пришелся на ночные и утренние часы. В Магри за ночные часы выпало 170 мм осадков. Это примерно 110% от месячной нормы. В Адлере с 4:00 до 5:00 зафиксировали 64 мм осадков. В других районах Сочи количество выпавших за ночь осадков составило от 20 до 95 мм.

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Как писали Юга.ру, сильные ливни, которые прошли 24 октября, подтопили 30 городов и поселков в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.

В Лазаревском районе Сочи возле аула Наджиго размыло дорогу. Также оказалась повреждена федеральная трасса А147. Власти Сочи предупредили, что восстановление движения по ней может занять до двух суток.

Из-за потопа задержали более 15 поездов, следующих в Адлер. В нескольких школах и детских садах Сочи из-за стихии отменили занятия. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.

Сочи Стихийные бедствия

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