В Дагестане в дома 47 тыс. жителей дали свет после аварии

В Дагестане 26 октября отремонтировали электросеть, поврежденную из-за ветра

В Министерстве энергетики России рассказали, что аварийно-восстановительные работы завершили в 00:18. Подачу электроэнергии возобновили 47 тыс. местным жителям, сообщает RT .

Как писали Юга.ру, 25 октября в Дагестане восемь районов остались без света из-за ветра.