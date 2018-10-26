В Дагестане в дома 47 тыс. жителей дали свет после аварии
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане 26 октября отремонтировали электросеть, поврежденную из-за ветра
В Министерстве энергетики России рассказали, что аварийно-восстановительные работы завершили в 00:18. Подачу электроэнергии возобновили 47 тыс. местным жителям, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, 25 октября в Дагестане восемь районов остались без света из-за ветра.
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