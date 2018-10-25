В Дагестане восемь районов остались без света из-за ветра

Дагестан

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Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Дагестана, оставшихся без света из-за непогоды 25 октября

Отключения произошли в результате неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся ливнем и порывами ветра, доходящим до 23 м/с.

«С 16:50 по настоящее время без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Хивском, Ахтынском, Курахском, Гергебильском, Гунибском, Кулинском, Шамильском и Цумадинском районах — около 47 тыс. человек», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минэнерго.

По данным ведомства, мощность отключенных потребителей составляет14 МВт. Восстановительные работы осложняются тяжелыми климатическими условиями.

В пресс-службе АО «МРСК Северного Кавказа» сообщили, что 11 из 29 энергообъектов, пострадавших в результате стихии в Дагестане, энергетики восстановили за два часа — к 19 часам. Количество запитанных потребителей не уточняется.

В республике объявлено штормовое предупреждение — ожидается усиление шквалистого ветра и гроза с градом.

Энергетика

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