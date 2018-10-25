В Дагестане восемь районов остались без света из-за ветра
Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Дагестана, оставшихся без света из-за непогоды 25 октября
Отключения произошли в результате неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся ливнем и порывами ветра, доходящим до 23 м/с.
«С 16:50 по настоящее время без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Хивском, Ахтынском, Курахском, Гергебильском, Гунибском, Кулинском, Шамильском и Цумадинском районах — около 47 тыс. человек», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минэнерго.
По данным ведомства, мощность отключенных потребителей составляет14 МВт. Восстановительные работы осложняются тяжелыми климатическими условиями.
В пресс-службе АО «МРСК Северного Кавказа» сообщили, что 11 из 29 энергообъектов, пострадавших в результате стихии в Дагестане, энергетики восстановили за два часа — к 19 часам. Количество запитанных потребителей не уточняется.
В республике объявлено штормовое предупреждение — ожидается усиление шквалистого ветра и гроза с градом.
Все материалы по теме:
Первое большое интервью с Михаилом Беньяшом после освобождения под залог
Чем заняться в выходные 27 и 28 октября. Обзор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.