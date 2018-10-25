Главного тренера «Краснодара» временно дисквалифицировали за оскорбление судей на матче с «Ахматом»

Краснодарский край

Распечатать

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча РПЛ главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева

Как пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц, Мусаев дисквалифицирован за нецензурные высказывания в адрес судей в матче против грозненского «Ахмата». Во время матча его удалили из технической зоны.

Читайте также:

«Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады. Мы получили письмо от "Краснодара", от Мусаева. Они объяснили, что Мусаев не сможет присутствовать на КДК, потому что находится в Бельгии на Лиге Европы. Он принес извинения, подчеркнул, что ему это несвойственно, что сыграли эмоции. Мы все рассмотрели и приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, в матче 11-го тура РПЛ 21 октября «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:1.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Главного тренера «Краснодара» временно дисквалифицировали за оскорбление судей на матче с «Ахматом»
Пострадавшие от стихии на Кубани получат от 10 до 100 тыс. рублей компенсации
РЖД предложили пассажирам в зоне ЧС на Кубани воспользоваться «Аэрофлотом» за счет компании
Главе МЧС и губернатору Кубани доложили об итогах аварийно-спасательного этапа в зоне ЧС: подтоплены более 1800 домов, эвакуированы более 370 человек
Вице-мэра Сочи Бомбергера арестовали
В Дагестане восемь районов остались без света из-за ветра

Лента новостей

Статьи

Ливни и подтопления в Туапсе, Сочи, Апшеронске. Фото и видео из соцсетей

Статьи

«Не вижу ничего плохого, если адвокаты будут заниматься политикой»

Первое большое интервью с Михаилом Беньяшом после освобождения под залог

Статьи

Бесплатный йога-марафон, дегустация кофе, интенсив по растяжке

Чем заняться в выходные 27 и 28 октября. Обзор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале