Главного тренера «Краснодара» временно дисквалифицировали за оскорбление судей на матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча РПЛ главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева

Как пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц, Мусаев дисквалифицирован за нецензурные высказывания в адрес судей в матче против грозненского «Ахмата». Во время матча его удалили из технической зоны.

«Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады. Мы получили письмо от "Краснодара", от Мусаева. Они объяснили, что Мусаев не сможет присутствовать на КДК, потому что находится в Бельгии на Лиге Европы. Он принес извинения, подчеркнул, что ему это несвойственно, что сыграли эмоции. Мы все рассмотрели и приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, в матче 11-го тура РПЛ 21 октября «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:1.