В Брюховецком районе благоустроят сквер перед домом культуры и аллею

В станице Брюховецкой и Новоджерелиевском сельском поселении ведут работы по благоустройству сквера и аллеи

В станице Брюховецкой обустраивают Аллею чернобыльцев. Она находится на пересечении улиц Красной и Гагарина. Площадь составляет 0,96 га. Там планируют установить детские игровые комплексы, уличные тренажеры, фонари, скамейки. Также высадят цветы.

Работы выполняют на деньги, полученные по программе «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета для станицы выделили 18 млн рублей. Еще 2 млн рублей на благоустройство направили из местного бюджета.

На хуторе Челюскинец, который находится в Новоджерелиевском сельском поселении, обустраивают территорию, прилегающей к дому культуры. Новый сквер расположен на улице Матросова. Площадь составляет 8,1 тыс. кв. метров. На этой территории сделают дорожки, площадки и проезды. Рабочие высадят деревья, кустарники и цветы. Всего на эти цели потратят 4,2 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей израсходуют на покупку малых архетектурных форм и спортивного оборудования.

Новоджерелиевское поселение также участвовало в программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее в муниципалитете прошли общественные обсуждения по отбору территорий, нуждающихся в благоустройстве, сообщила 24 октября пресс-служба администрации Брюховецкого района.