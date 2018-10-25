На Кубани в ДТП с двумя легковушками погиб человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24 октября произошло ДТП, в котором погиб человек, еще двое пострадали

ДТП произошло в 20:00 на 17-м километре трассы Андреева гора — станица Варениковская — Анапа. 

По предварительным данным, 41-летний водитель машины «Москвич» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате погиб 33-летний пассажир «Москвича».

Пассажира Kia Rio и водителя «Москвича» доставили в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 22 октября в Гулькевичском районе в результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали. 

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На Кубани в ДТП с двумя легковушками погиб человек

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