В Гулькевичском районе в ДТП погибли четыре человека

В Гулькевичском районе ночью 22 октября в результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали

Авария случилась около 1:00 на трассе Гулькевичи — Новоукраинская — Шевченко. По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем Mercedes Benz совершала обгон, но не справилась с управлением. Машина выехала на обочину, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель и трое ее пассажиров погибли. Еще троих госпитализировали. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.