В Гулькевичском районе в ДТП погибли четыре человека
Краснодарский край Маша Волобуева
В Гулькевичском районе ночью 22 октября в результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали
Авария случилась около 1:00 на трассе Гулькевичи — Новоукраинская — Шевченко. По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем Mercedes Benz совершала обгон, но не справилась с управлением. Машина выехала на обочину, съехала с дороги и врезалась в дерево.
Водитель и трое ее пассажиров погибли. Еще троих госпитализировали. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
«Ваша честь, десять адвокатов считают вас необъективным»
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.