В краснодарском ЗСК обсудили дополнительное выделение денег на охрану и восстановление лесов

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Кубани на 14-й сессии обсудили вопросы лесного законодательства

На заседании министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин рассказал, что леса Кубани исчезают из-за пожаров, незаконной рубки, неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. 

Также уничтожению зеленых зон способствуют вредители, например, самшитовая огневка, дубовая кружевница и каштановая орехотворка. По словам Еремина, сохранить деревья и растения помогут средства от вредителей, но с финансированием закупок есть проблемы.

Кубанские парламентарии во главе с председателем Заксобрания Юрием Бурлачко рекомендовали региональному Минфину рассмотреть возможность дополнительного финансирования на 2019 год «Краевого лесопожарного центра» и государственного бюджетного учреждения «Управление «Краснодарлес». Это ведомство работает с защитными лесными насаждениями, сохраняет и восстанавливает леса. 

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Депутаты определили задачи Минприроды Краснодарского края. Ведомству необходимо усилить работу по выявлению нарушений лесного законодательства и организовать ежегодный посев семян в Белореченском питомнике. Также нужно создать плантации самшита колхидского, чтобы восстановить популяцию этого вида в регионе. 

Профильному комитету Заксобрания вместе с краевым Минприроды поручили сделать проект обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой ускорить подбор, испытание и разработку средств и технологий для уничтожения лесных вредителей, сообщает пресс-служба ЗСК. 

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Как писали Юга.ру, в 2014 году в Краснодарский край завезли самшитовую огневку во время озеленения олимпийских объектов в Сочи импортным посадочным материалом. Вредитель так размножился, что уничтожил 70% насаждений в Хостинской тисо-самшитовой роще. 

ЗСК Лесное хозяйство Юрий Бурлачко
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