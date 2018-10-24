Долг жителей Кубани за газ перед отопительным сезоном составил 732 млн рублей

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Просроченная дебиторская задолженность за газ жителей Кубани на начало октября составила 732 млн рублей

Читайте также:

Показатель снизился за месяц на 15% или 112 млн рублей. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В пресс-службе предприятия пояснили, что такое снижение размеров задолженности достигнули впервые за несколько лет. Это может быть обусловлено тем, что компания начала приостанавливать газоснабжение гражданам с задолженностью как никогда активно. Сейчас в крае число абонентов, отключенных от газа, превысило 9 тыс. человек. Больше всего таких жителей в Крымском районе — почти 700, в Сочи — более 540, в Абинском районе — около 520.

Наибольшее число должников, которым могут приостановить подачу газа, живут в Сочи, Армавире и Новороссийске (24, 16 и 15 тыс. человек соответственно). Наибольшие долги среднестатистического абонента выявили в Абинске. Долг достиг 9,5 тыс. рублей. Средний долг по краю составляет 3,9 тыс. рублей.

Перед тем, как отключить газ, должника официально уведомляют. С начала года «Газпром межрегионгаз Краснодар» через «Почту России» направил 302 тыс. таких писем.

В компании напомнили, что газ могут отключить при отсутствии оплаты или не полной оплаты в течение двух месяцев подряд. Работы по отключению выполняют и при отсутствии абонента. Чтобы вернуть газ в дома должники должны не только погасить долги, но и оплатить работы по их отключению и подключению. 

Газ Газпром Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Минтруда заявил о беспрецедентном росте зарплат в России‍
В Ростове при взрыве на сухогрузе пострадал моторист
Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов
На Дону за избиение человека до смерти осудили двух бывших военнослужащих
Гассиев проведет следующий бой в Краснодаре
В Заксобрании Кубани обсудили дополнительное выделение денег на охрану и восстановление лесов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале