В Анапе спасатели помогли женщине с дочерью спуститься с Лысой горы

Краснодарский край

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В Анапе 23 октября спасатели оказали помощь заблудившимся в горах туристкам из Москвы

Инцидент произошел 23 октября в селе Супсех Анапского района. Жительница Москвы и ее тринадцатилетняя дочь поднялись по склону Лысой горы, но спуститься самостоятельно не смогли. Они позвонили спасателям и попросили помочь. 

На место происшествия прибыла дежурная смена анапского отряда «Кубань-СПАС». Они обнаружили туристок на склоне горы и спустили их с помощью альпинистского снаряжения. 

Москвичек доставили в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, 14 октября спасатели Адыгеи помогли 27-летнему парню, который сорвался с обрыва. 

Анапа Кубань-СПАС Курорты и туризм
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