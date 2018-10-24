В Анапе спасатели помогли женщине с дочерью спуститься с Лысой горы
В Анапе 23 октября спасатели оказали помощь заблудившимся в горах туристкам из Москвы
Инцидент произошел 23 октября в селе Супсех Анапского района. Жительница Москвы и ее тринадцатилетняя дочь поднялись по склону Лысой горы, но спуститься самостоятельно не смогли. Они позвонили спасателям и попросили помочь.
На место происшествия прибыла дежурная смена анапского отряда «Кубань-СПАС». Они обнаружили туристок на склоне горы и спустили их с помощью альпинистского снаряжения.
Москвичек доставили в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».
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