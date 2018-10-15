В Адыгее спасли туриста, который сорвался с обрыва

Адыгея

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В Адыгее 14 октября спасатели оказали помощь 27-летнему жителю Майкопа, который упал с обрыва

Инцидент произошел у Азищской пещеры возле туристической базы «Альпика». 27-летний житель Майкопа упал с обрыва и получил черепно-мозговую травму. 

На место происшествия прибыли члены Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России на двух квадроциклах. Они оказали пострадавшему первую помощь и вытащили его на носилках. 

Майкопчанина эвакуировали и доставили на скорой помощи в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев. 

Как писали Юга.ру, 6 октября в Адыгее спасатели помогли 66-летнему пенсионеру, который упал в реку Белую. 

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