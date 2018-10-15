В Адыгее спасли туриста, который сорвался с обрыва

В Адыгее 14 октября спасатели оказали помощь 27-летнему жителю Майкопа, который упал с обрыва

Инцидент произошел у Азищской пещеры возле туристической базы «Альпика». 27-летний житель Майкопа упал с обрыва и получил черепно-мозговую травму.

На место происшествия прибыли члены Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России на двух квадроциклах. Они оказали пострадавшему первую помощь и вытащили его на носилках.

Майкопчанина эвакуировали и доставили на скорой помощи в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.