В Адыгее спасли туриста, который сорвался с обрыва
В Адыгее 14 октября спасатели оказали помощь 27-летнему жителю Майкопа, который упал с обрыва
Инцидент произошел у Азищской пещеры возле туристической базы «Альпика». 27-летний житель Майкопа упал с обрыва и получил черепно-мозговую травму.
На место происшествия прибыли члены Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России на двух квадроциклах. Они оказали пострадавшему первую помощь и вытащили его на носилках.
Майкопчанина эвакуировали и доставили на скорой помощи в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.
Как писали Юга.ру, 6 октября в Адыгее спасатели помогли 66-летнему пенсионеру, который упал в реку Белую.
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