В Краснодаре на конференции соберутся парламентарии Юга России

В Краснодаре 26 октября проведут XXIX конференцию Южно-российской парламентской ассоциации

Работу мероприятия возглавит председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В конференции примут участие парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Абхазии, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«От предстоящей встречи мы ждем тщательного и глубокого обсуждения проблемных вопросов, возможности "сверить часы" с нашими соседями», — сказал Бурлачко.

Запланирована работа профильных комитетов ЮРПА. Заседание одного из них посвятят межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Заседание пройдет на базе Краснодарской бальнеолечебницы. Выездное мероприятие проведет первый зампредседателя ЗСК Николай Гриценко. Предложения в повестку дня внесли парламенты, входящие в ассоциацию. Всего на конференции собираются рассмотреть около 50 вопросов. Каждый из них предварительно обсудят на заседании того или иного профильного комитета.

Перед конференцией состоится совет ассоциации. На нем сформируют повестку пленарного заседания. Депутаты примут решение о дате проведения ХХХ конференции. Также они определят ее тему. Планируется, что следующую конференцию проведут весной следующего года также на Кубани.

Конференция Южно-российской парламентской ассоциации пройдет в Краснодарском крае в пятый раз. Во второй раз Кубань — ее председатель.

Южно-российскую парламентскую ассоциацию создали в 2001 году. Инициатором стало представительство президента РФ в Южном федеральном округе. Ассоциация функционирует как консультативный орган. Ее участники обсуждают вопросы в едином правовом пространстве и налаживают межпарламентское сотрудничество.

В ЮРПА входят восемь законодательных органов государственной власти регионов ЮФО. Также в качестве членов выступают парламенты Абхазии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.