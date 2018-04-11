Кубанская делегация примет участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации в Крыму

Спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко рассказал, что на конференции Южно-российской парламентской ассоциации в Крыму собираются обсудить ряд важных инициатив

«В Крыму 12 и 13 апреля будет проходить ХХVIII конференция Южно-российской парламентской ассоциации. ЮРПА представляет собой консультативный и совещательный орган, объединивший парламентариев регионов Южного федерального округа и ассоциированных членов в виде ряда северокавказских республик и парламента Абхазии. Это переговорная площадка, на которой парламентарии сообща рассматривают общие проблемы, ищут пути их законодательного регулирования, обсуждают необходимость изменений в федеральном законодательстве. Итогом такого сотрудничества является консолидированное решение, которое мы представляем на федеральный уровень. Каждый из членов ассоциации отчетливо осознает: только вместе мы сила», — сказал Бурлачко.

По его мнению, развернутое межпарламентское сотрудничество позволяет эффективно строить законотворческую деятельность, обеспечивает оперативное парламентское регулирование проблем, возникающих перед обществом.

«Жизнь показывает нам, как важно своевременно доводить мнение субъектов до федерального центра. Например, группа кубанских депутатов подготовила проект закона "О развитии виноградарства и виноделия в РФ". Сейчас его рассмотрела Госдума в первом чтении. Мы рассчитываем, что его принятие усилит поддержку отрасли виноградарства на юге России», — пояснил спикер ЗСК.

Бурлачко отметил, что виноградарство и виноделие — это ключевые отрасли АПК практически всех субъектов, которые являются членами ЮРПА. Поэтому перспективы развития отрасли будут активно обсуждать в Крыму вместе с вопросами имущественных и земельных отношений, мерами господдержки реального сектора экономики, совершенствованием работы учреждений социальной сферы, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Председатель ЗСК добавил, что согласно уставу ЮРПА в этом году Краснодарский край получит от Крыма эстафету председательства в ассоциации.

«Мы принимаем ее с чувством признательности к той немалой работе, что проделали предшественники. А также с готовностью не менее активно продолжить эту деятельность», — заключил Бурлачко.