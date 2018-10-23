Депутат Анапы шесть раз выстрелил в своего крестного отца

Депутата Анапы будут судить за убийство своего 57-летнего знакомого

По версии следствия, мужчина в ночь на 7 мая в станице Раевской выстрелил в голову своего крестного отца не менее шести раз. Он использовал газовый пистолет «ИЖ-79-8». Тело погибшего обнаружили прохожие и сообщили в правоохранительные органы.

Против чиновика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.