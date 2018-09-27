На Ставрополье мужчина застрелил из автомата двоих пришедших к нему людей

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края мужчину обвиняют в двойном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия

По данным следствия, днем 23 сентября 2017 года в ворота 61-летнего местного жителя постучали 43-летний мужчина, 16-летний и 19-летний молодые люди. Когда хозяин дома вышел, между ним и гостями произошла ссора из-за незначительного повода. Пожилой мужчина попросил пришедших немного подождать его, после чего вернулся и несколько раз выстрелил из автомата.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, подросток умер в этот же день в больнице. Другого молодого человека удалось спасти.

Следователи задержали мужчину, в его доме при обыске нашли взрывные устройства. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Оружие Покушение Следственный комитет смерть Убийство
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