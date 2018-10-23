На Дону уборщицу кадетского корпуса осудили за сбыт наркотиков курсантам

Ростовская область

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В Ростовской области уборщицу признали виновной в сбыте наркотиков

Установлено, что в июне 2017 года женщина, являясь техническим работником Аксайского кадетского корпуса, продала наркотики в крупном размере. В августе 2017 года недалеко от учебного заведения ее задержали полицейские. Во время досмотра у нее нашли и изъяли наркотическое вещество в крупном размере, сообщает пресс-служба Аксайского районного суда.

Это задержание проходило в ходе оперативного эксперимента, во время которого уборщица попыталась сбыть наркотик одному из курсантов, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Женщину признали виновной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Аксайский суд 22 октября приговорил обвиняемую к 11 годам колонии.

Наркотики Суд
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