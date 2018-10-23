В Мостовском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Краснодарский край Ксения Мареич
В Псебае 22 октября произошло ДТП, в котором погиб велосипедист
ДТП произошло 22 октября в 18:00. По предварительным данным, 60-летний водитель машины Kia сбил 42-летнего велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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