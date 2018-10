В Абинском районе фура насмерть сбила велосипедиста

View this post on Instagram

В Абинском районе большегруз насмерть сбил пожилого велосипедиста. . • ДТП произошло сегодня, 9 октября. На трассе А-146 между посёлком "Ахтырский" и станицей "Холмской" многотонный грузовик сбил ехавшего в попутном направлении на велосипеде пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.