В Абинском районе фура насмерть сбила велосипедиста

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 9 октября произошло ДТП, в котором погиб 75-летний велосипедист

Авария произошла в 11:30 на 75-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский. 

По предварительным данным, 24-летний водитель фуры Scania с полуприцепом сбил 75-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу с прилегающей территории.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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В Абинском районе большегруз насмерть сбил пожилого велосипедиста. . • ДТП произошло сегодня, 9 октября. На трассе А-146 между посёлком "Ахтырский" и станицей "Холмской" многотонный грузовик сбил ехавшего в попутном направлении на велосипеде пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. . • ⠀ Стали очевидцем ДТП,или свидетелем интересного события на дороге? Есть кадры эксклюзивных или необычных автомобилей? Присылайте материал нам в Директ.Интересный материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис⠀‼ . • #avto_region23#Холмская#Абинскийрайон#Ахтырский#велосипедист#СмертельноеДТП#трасса#ДТП#Кубань#Краснодарскийкрай

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 октября бетономешалка насмерть сбила велосипедиста.

Абинский район Аварии ДТП смерть
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