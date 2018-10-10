В Абинском районе фура насмерть сбила велосипедиста

В Краснодарском крае 9 октября произошло ДТП, в котором погиб 75-летний велосипедист

Авария произошла в 11:30 на 75-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, 24-летний водитель фуры Scania с полуприцепом сбил 75-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу с прилегающей территории.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.