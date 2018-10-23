В Краснодаре запустили пилотный проект сим-карт для интернета вещей

Российский телекоммуникационный оператор ПАО «МТС» выпустил сим-карты для реализации решений в области интернета вещей

Пилотные проекты на базе технологии Narrow Band IoT (NB-IoT) запустили в 16 городах России: Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Уфе, Нижнем Новгороде, Чите, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Новые сим-карты открывают доступ к сети NB-IoT, которая позволяет бизнесу сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство. NB-IoT обеспечивает большую емкость сети, высокую радиочувствительность, более долгий срок службы подключенных устройств и низкую стоимость оборудования, сообщили 22 октября в пресс-службе компании.

Предприятиям в рамках пилотных проектов будут предоставлять три вида карт. Это обычная сим-карта NB-IoT, термо-карта, обеспечивающая стабильную работу в экстремальных климатических условиях, и сим-чип для миниатюрных устройств. Новые сим-карты позволяют устройствам работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала и функционировать до десяти лет без дополнительной подзарядки батареи. Их можно применять в сферах транспорта, логистики, энергетики, контроля расхода энергоресурсов в ЖКХ, ретейле, медицине, системах мониторинга и управления инфраструктурой умного города.

В Краснодарском крае к интернету МТС подключено более 10 тыс. придомовых датчиков и электросчетчиков. Более 30 тыс. единиц пассажирского и грузового транспорта оборудованы навигацией, работающей на базе сетей оператора.

«Мы запустили федеральную сеть NB-IoT, обновили платформу, которая обеспечивает комфортное пользование сетью, формирует отчеты и визуализирует в цифровом формате все процессы, и теперь предоставим всем желающим предпринимателям специальные сим-карты», — сказал директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.

По его словам, пилотные проекты позволяют убедиться в том, что IoT-решения делают доступными точные прогнозы развития бизнеса, обеспечивают экономию ресурсов и автоматизируют трудоемкие процессы.

О готовности инфраструктуры к запуску федеральной сети NB-IoT МТС заявила в сентябре. До конца года оператор планирует обеспечить сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России. Также компания намерена предоставить сервисы для работы со специальными устройствами. В перспективе такие сим-карты будут доступны бизнесу во всех городах России.

Корпоративные клиенты, которые готовы участвовать в пилотных проектах, могут оставить заявку на получение сим-карт на электронную почту.