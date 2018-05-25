МТС за три года вложит в реализацию инвестпроектов в Ростовской области 3,5 млрд рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент группы МТС Алексей Корня подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры региона

Подписание договора состоялось на Петербургском международном экономическом форуме — 2018. Планируется, что приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Ростовской области инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики, развитием социальной сферы, созданием инфраструктуры связи в населенных пунктах. По предварительным оценкам, с 2018 по 2020 год МТС направит на эти цели 3,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что МТС планирует развивать в Ростовской области широкий спектр инновационных цифровых сервисов и решений. Это такие направления, как интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в телемедицине и образовании, решения в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.

МТС и правительство области собираются реализовать в регионе социально-культурные проекты на основе телекоммуникационных технологий. Проекты необходимы для повышения уровня цифровизации населенных пунктов области, сохранения культурно-исторического наследия региона, повышения качества жизни и производительности труда граждан, развития экономического потенциала.

«Мы продолжаем те партнерские отношения, которые существуют у Ростовской области с компанией уже на протяжении ряда лет. С 2013 года действовало соглашение, по которому компания в течение трех лет вложила в развитие технической инфраструктуры региона 3 млрд рублей. Мы уверены в надежности этого партнера», — сказал Голубев.

Президент компании отметил, что МТС видит своей стратегической целью в Ростовской области содействие развитию инфраструктуры и экономики.

«Сейчас группа МТС одновременно развивает несколько десятков бизнес-направлений современной цифровой экономики. Мы хорошо понимаем особенности городской и областной инфраструктуры, потребности жителей. Компания является надежным цифровым партнером для бизнеса и населения. В сотрудничестве с правительством региона мы планируем в ближайшие два года значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру Ростовской области», — пояснил Алексей Корня.

Он уточнил, что инвестиции направят в том числе для тестирования и запуска инновационных цифровых решений, предназначенных для модернизации экономики и жизни граждан, а также на внедрение технологий, связанных с ростом качества медицинских и образовательных услуг и инфраструктурных решений в области «умного города».

«Уверен, что стратегия компании будет способствовать росту благосостояния и комфорта жизни населения Ростовской области», — заключил президент МТС.