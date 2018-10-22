После взрыва газа в религиозной организации около колледжа в Керчи возбудили уголовное дело

Следственные органы выясняют обстоятельства взрыва газа в здании религиозной организации «Добрая весть» в Керчи

Как сообщали Юга.ру, взрыв в двухэтажном доме по улице Войкова 1а прогремел днем 22 октября, после начался пожар. В результате пострадала женщина, 13 человек эвакуировали из здания.

«Образование газовоздушной смеси с ее последующим воспламенением произошло в ходе замены газовых баллонов. Пострадавшая женщина с ожогами доставлена в городскую больницу», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Здание организации «Добрая весть» находится около политехнического колледжа, где на прошлой неделе студент устроил взрыв и стрельбу.