После взрыва газа в религиозной организации около колледжа в Керчи возбудили уголовное дело

Крым

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Следственные органы выясняют обстоятельства взрыва газа в здании религиозной организации «Добрая весть» в Керчи

Как сообщали Юга.ру, взрыв в двухэтажном доме по улице Войкова 1а прогремел днем 22 октября, после начался пожар. В результате пострадала женщина, 13 человек эвакуировали из здания. 

«Образование газовоздушной смеси с ее последующим воспламенением произошло в ходе замены газовых баллонов. Пострадавшая женщина с ожогами доставлена в городскую больницу», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Здание организации «Добрая весть» находится около политехнического колледжа, где на прошлой неделе студент устроил взрыв и стрельбу.

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После взрыва газа в религиозной организации около колледжа в Керчи возбудили уголовное дело
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