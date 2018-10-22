В Керчи в здании религиозной организации около политеха взорвался газ

Крым

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В Керчи спасатели ликвидировали последствия взрыва газовоздушной смеси в здании религиозной организации «Добрая весть», которое находится около колледжа, где произошла трагедия со стрельбой и взрывом

В 12:30 в службу спасения пришло сообщение о том, что в двухэтажном доме по улице Войкова 1-А произошел взрыв и начался пожар. В помещении располагалась местная религиозная организация «Добрая весть».  

На место происшестия прибыли члены пожарно-спасательного отряда, аварийная и медицинская бригады. Они установили, что в результате ЧП пострадала женщина, 13 человек эвакуировали из здания. 

В 12:46 пожар на площади 6 кв. метров ликвидировали. Пострадавшую женщину доставили в Керченскую городскую больницу №, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. 

Как писали Юга.ру, 17 октября в политтехническом колледже, который тоже находится на улице Войкова, произошел взрыв и стрельба. Студент колледжа пронес с собой оружие и стал стрелять по сокурсникам и преподавателям. В результате погиб 21 человек, включая нападавшего. 

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