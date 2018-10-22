СК РФ рассказал подробности медикаментозного отравления подростков на Ставрополье

Следствие выяснило, чем отравились подростки в Изобильненском городском округе Ставропольского края

По версии следствия, подростки перед школой приняли медицинский препарат, который отпускается строго по рецепту. Он относится к миорелаксантам центрального действия. Следователи нашли аптеку в Изобильном, в которой препарат продавали свободно, в том числе несовершеннолетним. Аптеку обыскали и изъяли всю партию лекарств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие проверяет и другие аптеки, в которых школьники могут купить препараты. Кроме того, состояние подростков стабилизировалось, сотрудники СК РФ выясняют у них все обстоятельства приобретения и употребления лекарств.

Как сообщали Юга.ру, 19 октября пятеро учеников девятого класса одной из школ Изобильненского района отравились лекарствами. Двое подростков впали в кому при транспортировке в краевую больницу.