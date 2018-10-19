Двое отравившихся лекарствами школьников впали в кому на Ставрополье. Возбудили уголовное дело

Ставропольский край

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Двое из пяти подростков, которые отравились лекарствами в одной из школ на Ставрополье, впали в кому при транспортировке в краевую больницу

Как сообщали Юга.ру, пятеро учеников девятого класса одной из школ Изобильненского района отравились лекарствами. По словам директора школы, они сами купили препарат «Баклосан» и приняли его.

В краевом управлении СКР уточнили, что инцидент произошел в поселке Солнечнодольск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«Пятеро подростков 2003 года рождения с целью получения одурманивающего эффекта употребили в большом количестве лекарственные препараты. На уроке у школьников резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем была вызвана скорая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Детей транспортируют из Изобильненской ЦРБ в детскую краевую больницу, двое из них впали в кому, сообщил глава краевого Минздрава Виктор Мажаров.

«Двое уже здесь, в детской крайбольнице, на подъезде еще три машины — всего пятеро детей. Четверо из них очень тяжелые, двое из них в коме», — цитирует Мажарова «Интерфакс».

По словам министра, четверых школьников направят в реанимацию, одного — в общесоматическое отделение.

«Баклосан» — рецептурный препарат, который назначают при заболеваниях спинного мозга, при рассеянном склерозе, церебральном параличе, менингите, травмах головы. Передозировка может вызвать угнетение дыхания, мышечную гипотонию, кому, спутанность сознания.

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Двое отравившихся лекарствами школьников впали в кому на Ставрополье. Возбудили уголовное дело
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