На Дону организатора банды наркоторговцев осудили на 11,5 лет

В Ростовской области вынесли приговор организатору банды, которого обвинили в сбыте наркотиков

Установлено, что 24-летний молодой человек в августе 2015 года создал преступное сообщество из 11 человек. Участники группы раскладывали наркотики по тайникам-закладкам. Местоположение сообщали по телефону. Покупатели переводили им деньги на мобильные кошельки. В январе 2018 года участников банды задержали. За время существования преступной группы им удалось заработать 40 млн рублей. Из них более 17 млн рублей организатор легализовал, покупая недвижимость, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, организованной группой, в особо крупном размере).

Шахтинский городской суд приговорил обвиняемого к 11,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.