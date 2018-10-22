В Сочи пограничники задержали жителя Пермского края, находившегося в розыске

Краснодарский край

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В Сочи на границе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за угрозу убийством

Выяснилось, что МВД по Пермскому краю возбудило против 43-летнего мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый попытался скрыться и выехать в Абхазию, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники задержали мужчину и передали полиции.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Адлере пограничники задержали жительницу Томской области, которая находилась в федеральном розыске. Женщину подозревали по ч. 1 ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп).

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