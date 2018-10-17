В Адлере на границе задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске

В Адлере пограничники задержали жительницу Томской области, которая находилась в федеральном розыске

По данным правоохранительных органов, 49-летняя женщина является подозреваемой по уголовному делу по ч.1 ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп). Она незаконно оформляла пропуска в закрытый город Северск Томской области, будучи руководителем туристической фирмы. Женщину несколько месяцев разыскивала полиция.

На таможенном посту «Адлер» пограничники задержали подозреваемую при попытке пересечь российско-абхазскую границу. Теперь женщину отправят в отдел полиции, объявивший ее в розыск, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.