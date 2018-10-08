Двое жителей Ростовской области убили мужчину из-за ревности к женщине

Ростовская область

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Двоих жителей Красносулинского района Ростовской области задержали за убийство 30-летнего мужчины

По данным следствия, 7 октября в лесополосе недалеко от поселка Займо-Обрыв Азовского района, обнаружили тело жителя Шахт с признаками насильственной смерти.

По факту убийства возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. По предварительным данным, мужчины совершили убийство на почве ревности к их общей знакомой.

Сейчас в суд направлено ходатайство, чтобы заключить задержанных под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Убийство
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