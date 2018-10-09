В Пятигорске мужчина из ревности до смерти избил сожительницу

Ставропольский край

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В Пятигорске 26 сентября мужчина из ревности убил сожительницу

По данным следствия, 32-летний местный житель на улице поссорился со своей 35-летней сожительницей. После этого он из ревности несколько раз ударил женщину ногами и кулаками по голове и телу. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Пятигорск Следственный комитет смерть
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