В Сочи иномарка насмерть сбила жительницу Тихорецка
Краснодарский край Ксения Мареич
В Адлерском районе Сочи 21 октября автомобиль насмерть сбил 45-летнюю женщину
ДТП произошло на улице Ленина, 156 в 20:18. По предварительным данным, 38-летний водитель машины Hyundai Grand Starex сбил 45-летнюю жительницу Тихорецка.
Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с надземным пешеходным переходом. В результате она погибла на месте происшествия. По факту аварии проводят проверку, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Таганроге 21 октября в результате ДТП погиб человек.
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