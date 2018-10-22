В Сочи иномарка насмерть сбила жительницу Тихорецка

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 21 октября автомобиль насмерть сбил 45-летнюю женщину

ДТП произошло на улице Ленина, 156 в 20:18. По предварительным данным, 38-летний водитель машины Hyundai Grand Starex сбил 45-летнюю жительницу Тихорецка. 

Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с надземным пешеходным переходом. В результате она погибла на месте происшествия. По факту аварии проводят проверку, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. 

Как сообщали Юга.ру, в Таганроге 21 октября в результате ДТП погиб человек. 

Автомобили ДТП смерть Сочи
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