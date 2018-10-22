В Сочи иномарка насмерть сбила жительницу Тихорецка

В Адлерском районе Сочи 21 октября автомобиль насмерть сбил 45-летнюю женщину

Женщина переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с надземным пешеходным переходом. В результате она погибла на месте происшествия. По факту аварии проводят проверку, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.