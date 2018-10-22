В Таганроге автомобиль насмерть сбил пешехода
Ростовская область Наталья Евсикова
В Таганроге 21 октября около 21:15 произошло ДТП, в котором погиб один человек
В районе дома № 157 по улице Ленина 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода. В результате ДТП 53-летний мужчина скончался на месте.
По предварительным данным, водитель не нарушал правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
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