В Таганроге автомобиль насмерть сбил пешехода

В Таганроге 21 октября около 21:15 произошло ДТП, в котором погиб один человек

В районе дома № 157 по улице Ленина 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода. В результате ДТП 53-летний мужчина скончался на месте. По предварительным данным, водитель не нарушал правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.