В Таганроге автомобиль насмерть сбил пешехода

Ростовская область

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В Таганроге 21 октября около 21:15 произошло ДТП, в котором погиб один человек

В районе дома № 157 по улице Ленина 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода. В результате ДТП 53-летний мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, водитель не нарушал правил дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

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