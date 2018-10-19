«Анжи» на своем поле уступил ЦСКА

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 19 октября провел матч 11-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА

Игра прошла в Каспийске и завершилась победой гостей — 0:2.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник «армейцев» Никола Влашич с передачи Алана Дзагоева. Второй мяч в ворота хозяев на 71-й минуте отправил Федор Чалов.

Матч посетил дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который нанес символический первый удар по мячу.

Следующую игру махачкалинцы проведут 27 октября в гостях у «Ростова». На следующий день ЦСКА на своем поле встретится с «Краснодаром».

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