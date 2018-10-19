В поселке Березовом загорелся частный дом и гараж

Краснодарский край

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В поселке Березовом возле Ейского шоссе 19 октября загорелся частный дом и гараж

Сообщение о возгорании пришло спасателям 19 октября в 15:28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит частный дом и гараж на площади 60 кв. метров. 

Пожар локализовали в 15:51. В тушении участвовали восемь человек, было задействовано две машины. Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ночь на 14 октября в Краснодаре загорелись четыре машины на парковке. 

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