В Крыму упал и получил травмы парапланерист из Беларуси

В Крыму спасатели 19 октября оказали помощь упавшему парапланеристу

Несчастный случай произошел в 9:08 на южном склоне горы Клементьева. К спасателям обратились очевидцы и сообщили, что парапланерист упал и получил травмы. На место происшествия на машине выехали три человека, а также бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, спасатели обнаружили 26-летнего жителя Беларуси. Ему оказали первую медицинскую помощь. После этого молодого человека на носилках эвакуировали к подножью горы, где передали медикам. В дальнейшем пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Феодосийскую городскую больницу.

Всего в этом году в Крыму спасатели оказывали помощь трем парапланеристам, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.