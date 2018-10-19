В Крыму упал и получил травмы парапланерист из Беларуси

Крым

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В Крыму спасатели 19 октября оказали помощь упавшему парапланеристу

Несчастный случай произошел в 9:08 на южном склоне горы Клементьева. К спасателям обратились очевидцы и сообщили, что парапланерист упал и получил травмы. На место происшествия на машине выехали три человека, а также бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, спасатели обнаружили 26-летнего жителя Беларуси. Ему оказали первую медицинскую помощь. После этого молодого человека на носилках эвакуировали к подножью горы, где передали медикам. В дальнейшем пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Феодосийскую городскую больницу.

Всего в этом году в Крыму спасатели оказывали помощь трем парапланеристам, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. 

Как писали Юга.ру, в горах Кабардино-Балкарии в сентябре погиб парапланерист из Москвы.

Крым МЧС
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