Отца и сына из Брюховецкого района осудили за убийство сводного брата из-за раздела имущества

На Кубани мужчину и его сына осудили за убийство родственника

Краснодарский краевой суд признал 53-летнего мужчину виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконная переделка, изготовление и оборот огнестрельного оружия). Его 25-летнего сына осудили по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Старшего родственника приговорили к 18 годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей, его сына — к 14 годам лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в колониях строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали Юга.ру, мужчины долгое время ссорились из-за раздела имущества. 5 июня 2017 33-летний родственник парня по материнской линии подъехал на место встречи. После этого отец злоумышленника подбежал к машине и выстрелил в голову водителя из самодельного огнестрельного оружия. Сводный брат, сидящий сзади, начал наносить родственнику удары ножом. Потерпевший смог выбраться из машины, но преступники догнали его и более 25 раз ударили ножом по телу.