На Кубани отца с сыном обвиняют в убийстве родственника из-за раздела имущества

В Краснодарском краевом суде рассмотрят дело об убийстве из-за имущественного конфликта в Брюховецком районе

По версии следствия, 53-летний мужчина со своим 25-летним сыном долгое время ссорились из-за имущества с 33-летним братом молодого человека по материнской линии. Молодой человек 5 июня по телефону договорился с братом о встрече при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района. На обочине он стал ожидать брата. После того, как родственник подъехал к месту встречи, 25-летний молодой человек сел на заднее сидение автомобиля, а его отец подбежал к машине и выстрелил в голову водителя из самодельного огнестрельного оружия. После этого соучастник, сидящий сзади, начал наносить брату удары ножом. Потерпевшему сразу после нападения удалось покинуть автомобиль, но родственники догнали его и причинили более 25 ножевых ранений тела. Мужчина скончался на месте, преступники скрылись.

Отца с сыном задержали в Ростовской области. Им предъявлено обвинение по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). 53-летнему фигуранту дела также предъявлено обвинение в незаконной переделке, изготовлении и обороте огнестрельного оружия (ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.