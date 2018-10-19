Россия обжаловала решение ЕСПЧ о выплате компенсации Pussy Riot

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Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате участницам группы Pussy Riot

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить компенсацию участницам Pussy Riot по делу о «панк-молебне», проведенном в 2012 году в храме Христа Спасителя. Сумма составила 37 тыс. евро, а также более 11,7 тыс. евро за судебные издержки. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой суд предписал выплатить по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич — 5 тыс. евро.

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«Постановление Европейского суда по правам человека "Алехина и другие против России", вынесенное в июле 2018 года, обжаловано властями РФ в установленном порядке», — цитируют РИА «Новости» представителя Минюста России.

ЕСПЧ вынес решение о выплате компенсаций в июле. Суд признал Россию виновной в нарушении статей Европейской конвенции, касающихся запрета пыток, незамедлительной доставки задержанного к судье, свободы выражения мнений, права на справдливое судебное разбирательство и на адвокатскую защиту в случае уголовного дела. 

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Как сообщали Юга.ру, трое участниц панк-рок-группы Pussy Riot в 2012 году устроили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен «Богородица, Путина прогони». Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич в августе того же года признали виновными в хулиганстве и приговорили к двум года лишения свободы. 

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Самуцевич изменили срок на условный, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии к 20-летию Конституции.

Европейский суд по правам человека Министерство юстиции РФ Субкультуры Суд
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