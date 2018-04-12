В Адыгее прокуратура требует закрыть детский сад, в котором воспитательница угрожала детям заклеить рот скотчем

В Тахтамукайском районе частный детский сад «Счастливый малыш», работавший без лицензии министерства образования и науки Адыгеи, находится под угрозой закрытия

После жалоб родителей прокуратура провела проверку и установила многочисленные нарушения прав детей при предоставлении образовательных услуг. Установлен факт угроз воспитателя заклеить рот скотчем четырехлетнему ребенку.

Выявлено три факта причинения телесных повреждений двум малолетним детям в ходе игровых и развивающих занятий. При этом детям не была оказана необходимая медицинская помощь. В течение нескольких часов родители не оповещались о травмах детей.

Кроме того, установлены многочисленные нарушения противопожарных и санитарных требований. У детсада не было лицензии, родителям не предоставлялась информация об уровне квалификации и образования предпринимателя. В письменных договорах с родителями отсутствуют сведения о фактически предоставляемых им платных образовательных услугах.

В детсаду не приняты необходимые локальные нормативные акты, отсутствует программа подготовки детей к школе. Дети зачислялись без предоставления родителями медицинской и прививочной карты ребенка, СНИЛС и медицинского полиса.

«Прокуратурой направлено исковое заявление в Тахтамукайский районный суд о прекращении индивидуальным предпринимателем деятельности без лицензии по предоставлению платных услуг дополнительного образования детей. Также материалы проверки направлены в органы контроля для рассмотрения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.