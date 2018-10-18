Путин заявил, что в случае ядерного удара россияне попадут в рай

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозу ядерного удара по России

По его словам, у России нет плана использования ядерного оружия превентивного удара. Об этом глава страны заявил 18 октября в беседе с журналистами на Валдайском форуме в Сочи, пишет «Интерфакс».

Россия применит ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, подчеркнул президент.