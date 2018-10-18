Путин заявил, что в случае ядерного удара россияне попадут в рай
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозу ядерного удара по России
По его словам, у России нет плана использования ядерного оружия превентивного удара. Об этом глава страны заявил 18 октября в беседе с журналистами на Валдайском форуме в Сочи, пишет «Интерфакс».
Россия применит ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, подчеркнул президент.
«Агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — сказал Путин.
Путин про ответный ядерный удар России: Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют! pic.twitter.com/ECip8fTYHE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 18, 2018
Как писали Юга.ру, 17 октября Путин встретился в Сочи с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Во время переговоров главы государств договорились о восстановлении авиасообщений между Россией и Египтом.
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