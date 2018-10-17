Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси в ходе переговоров в Сочи договорились восстановить авиасообщение между странами в полном объеме

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки», — цитирует Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что египетская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасности в сфере авиаперевозок.

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По итогам встречи Путин и Сиси подписали договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, передает пресс-служба Кремля. В августе страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщали Юга.ру, авиасообщение между Россией и Египтом прервали в 2015 году после падения российского самолета над Синаем.

Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

Частично авиасообщение возобновилось 2,5 года спустя — тогда вновь стали выполняться регулярные рейсы Москва — Каир. В августе член Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что около 120 тыс. российских туристов посетили Египет после открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

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Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения
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