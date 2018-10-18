В Краснодаре в ДТП пострадала женщина с двухлетним ребенком
В центре Краснодара 18 октября автобус столкнулся с легковушкой
Авария произошла в 7:00 на перекрестке улиц Красная и Карасунская. По предварительным данным, автомобиль Mersedes, который ехал по Красной, столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом, следовавшим по Карасунской.
В результате пострадал водитель автобуса, женщина за рулем иномарки и ее двухлетний ребенок, который находился в машине. Их доставили в больницу.
В автобусе, кроме водителя, никого больше не было. Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ДТП на улице Новороссийской 7 октября пострадал ребенок.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.