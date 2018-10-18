В Краснодаре в ДТП пострадала женщина с двухлетним ребенком

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара 18 октября автобус столкнулся с легковушкой

Авария произошла в 7:00 на перекрестке улиц Красная и Карасунская. По предварительным данным, автомобиль Mersedes, который ехал по Красной, столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом, следовавшим по Карасунской. 

В результате пострадал водитель автобуса, женщина за рулем иномарки и ее двухлетний ребенок, который находился в машине. Их доставили в больницу. 

В автобусе, кроме водителя, никого больше не было. Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ДТП на улице Новороссийской 7 октября пострадал ребенок.

Автомобили ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Похороны погибших в керченском колледже пройдут 19 октября
Кондратьев: Мы должны работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная
Число погибших в керченском колледже увеличилось до 21 человека
На Ставрополье мужчина из-за ревности убил знакомого и спрятал его тело в колодце
Глава Крыма заявил, что студент колледжа в Керчи не мог организовать нападение в одиночку
В Тбилисском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале