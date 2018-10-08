В Краснодаре в ДТП пострадал четырехмесячный мальчик

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ДТП на улице Новороссийской 7 октября пострадал ребенок

Авария произошла в 17:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan ехал со стороны улицы Енисейской и при повороте налево столкнулся с машиной ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадал четырехмесячный мальчик, который ехал в иномарке в детском кресле. У него ушиб мягких тканей головы, его доставили в больницу, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии уточняются.

Аварии ДТП Краснодар Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную
Суд отклонил жалобу дочки РЖД к Ростовской области на 144 млн рублей
Александр Плошник стал президентом Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань»
В Ставрополе организатора конных прогулок обязали выплатить штраф после несчастного случая с шестилетней девочкой
Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале