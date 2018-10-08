В Краснодаре в ДТП пострадал четырехмесячный мальчик
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре в ДТП на улице Новороссийской 7 октября пострадал ребенок
Авария произошла в 17:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan ехал со стороны улицы Енисейской и при повороте налево столкнулся с машиной ВАЗ-2107.
В результате аварии пострадал четырехмесячный мальчик, который ехал в иномарке в детском кресле. У него ушиб мягких тканей головы, его доставили в больницу, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Обстоятельства аварии уточняются.
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