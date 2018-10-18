В Сочи в пожаре пострадали три человека, в том числе подросток

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 18 октября загорелся частный дом

В 22:58 спасатели получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Политехнической. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 23:08. В 23:25 локализовали пожар на площади 30 кв. метров. 

Пожар удалось ликвидировать в 23:35. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе подросток. Их доставили в больницу. 

В тушении огня участвовали 17 спасателей и пять машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 16 октября при пожаре в многоэтажке пострадали два человека.

МЧС Пожары Сочи
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