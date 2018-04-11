После перерыва в 2,5 года Россия откроет авиасообщение с Египтом

Первый за 2,5 года самолет Москва — Каир отправится из Шереметьево 11 апреля

В «Аэрофлоте» сообщили, что на рейс забронировано около 120 билетов. Вылет Airbus A320 запланирован из терминала F Шереметьево в 20:50, самолет прибудет в Каир 12 апреля в 00:25 по местному времени. Обратный рейс вылетит из Египта в 01:25 и прибудет в 6:50. все рейсы будут выполняться из второго терминала аэропорта Каира, сообщает ТАСС.

Рейсы Москва — Каир будут выполняться три раза в неделю. На время ЧМ-2018 рейсы станут ежедневными. До конца летнего сезона полетов «Аэрофлот» продал на это направление около 4 тыс. билетов.

Как сообщали Юга.ру, в середине марта туристическая компания Tez Tour начала продажу туров в Египет с прямым перелетом до Каира авиакомпанией «Аэрофлот».

Авиасообщение между Россией и Египтом прервали в 2015 году после падения российского самолета над Синаем.



Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.