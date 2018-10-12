Путин встретится в Сочи с президентом Египта

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси в октябре прибудет в Россию с официальным визитом

Египетский лидер 17 октября в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменяются мнениями об актуальных событиях на международной арене.

Планируется подписание двусторонних документов, передает RT.

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