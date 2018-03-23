Глава Дербента ушел в отставку

Дагестан

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В Дербенте уволился мэр города Малик Баглиев

Постановление о досрочном прекращении полномочий было подписано 22 марта. В тот же день Баглиев назначил Энрика Муслимова своим заместителем — он стал врио главы города. Мэр уволился по собственному желанию, сообщает РИА «Дербент».

По данным источника РИА «Дербент», Баглиев возглавит министерство строительства и ЖКХ республики.

Как сообщали Юга.ру, министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова объявили в розыск, его подозревают в растрате. В конце февраля у Казибекова дома был обыск. Его подозревают в сговоре с арестованным бывшим премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым. Следствие полагает, что чиновники завышали цены при реализации программы переселения из аварийного жилья, в результате чего было растрачено около 400 млн рублей из бюджета. Предполагается, что Казибеков покинул страну и мог уехать на Украину.

Кадровые перестановки Чиновники

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